Stai terminando la scuola media? Iscriviti agli Istituti Paritari Athena di Teggiano e usufruisci di un bonus di 1500 euro
“Il tuo futuro merita il massimo, oggi con un supporto in più”.
Stai terminando la scuola media? È il momento di scegliere il percorso giusto per te.
Presso la nostra Scuola Paritaria, crediamo nel valore dell’istruzione e vogliamo essere vicini alle famiglie.
- Bonus di 1500 euro per ogni figlio a carico
Non lasciarti sfuggire questa opportunità per garantire una formazione d’eccellenza in un ambiente stimolante e attento alla crescita di ogni studente.
Via Salita Corpo di Cristo a Teggiano
0975 030442.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –