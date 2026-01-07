Festa ad Albanella per i 100 anni di nonna Rosa Romano.

La centenaria ha spento le candeline circondata dall’amore della sua famiglia e oggi pomeriggio ha ricevuto la visita del sindaco Renato Josca e dell’assessore alla Cultura Maria Sofia Gorrasi.

“Siamo qui oggi soprattutto per fare gli auguri a Nonna Rosa e alla sua famiglia. Per augurarle, con sincerità e affetto, ‘cento di questi giorni’, vissuti con la stessa forza, la stessa presenza e la stessa capacità di tenere unita una bella famiglia che conosco personalmente da sempre. Sono profondamente convinto che certi traguardi si possano raggiungere solo quando esiste una parola fondamentale: famiglia. E in questa famiglia quella parola ha un volto, un nome, un riferimento chiaro e condiviso. La presenza di tutte le generazioni oggi ne è la più efficace testimonianza. Evviva Nonna Rosa” ha dichiarato nel suo breve discorso il sindaco.