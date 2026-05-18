La Camera di Commercio della Basilicata rilancia il tema della sicurezza con il nuovo bando Voucher Videoallarme Antirapina – Anno 2026, un intervento pensato per sostenere gli esercenti lucani nell’adozione di sistemi tecnologici avanzati collegati direttamente con le forze dell’ordine.

L’iniziativa nasce nel solco del protocollo d’intesa firmato nel novembre 2025 con la Prefettura di Potenza, rafforzando una collaborazione istituzionale che mira a innalzare i livelli di tutela per attività commerciali e comunità locali.

Un sostegno concreto alle MPMI lucane

Il bando mette a disposizione 50mila euro destinati alle micro, piccole e medie imprese con sede in Basilicata, prevedendo un voucher fino a 2.500 euro per coprire il 70% delle spese relative all’acquisto e all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale e videoallarme antirapina. Gli impianti dovranno essere di nuova fabbricazione e compatibili con le sale operative di Polizia di Stato e Carabinieri, secondo quanto stabilito dal Protocollo Quadro Video-allarme antirapina. Sono previste inoltre premialità aggiuntive: 250 euro per le imprese con rating di legalità e ulteriori 250 euro per quelle con certificazione di genere o a guida femminile.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono partecipare le imprese iscritte e attive nel Registro delle Imprese, in regola con diritto annuale, obblighi contributivi, normativa sulla sicurezza sul lavoro e coperture assicurative per danni catastrofali. Le domande saranno presentate esclusivamente online tramite la piattaforma RESTART, accessibile con SPID, CNS o CIE, seguendo una procedura valutativa a sportello, quindi in ordine cronologico fino a esaurimento fondi. Il bando e il disciplinare tecnico saranno pubblicati nelle prossime settimane, insieme a una sezione FAQ per chiarire dubbi prima del click day.

Un investimento in fiducia, legalità e competitività

Per il presidente della Camera di Commercio Michele Somma investire nella sicurezza significa rafforzare la fiducia degli imprenditori e consolidare un presidio di legalità che incide direttamente sulla competitività del territorio. L’obiettivo è favorire un ecosistema produttivo più protetto, moderno e capace di collaborare attivamente con le istituzioni.