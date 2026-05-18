L’Istituto Comprensivo di Teggiano apre le porte all’Europa con il progetto Erasmus+ per l’anno scolastico 2025/2026, un’iniziativa fortemente voluta dalla Dirigente scolastica Maria D’Alessio e dalla vicepreside Giuliana Morena.

L’Istituto ha accolto un gruppo di studenti provenienti dalla scuola spagnola IES Mediterraneo di Salibrena, accompagnati dalla Dirigente scolastica Jessica Pedial Rodriguez e dai docenti Monica Arnedo Ruiz e Jose Luis Fernandez Moreno. Un’esperienza di scambio intensa e significativa che ha rappresentato non solo un momento di condivisione culturale ma anche un’importante occasione di crescita personale e didattica per tutti gli studenti coinvolti.

L’obiettivo del progetto Erasmus+ è infatti quello di favorire l’apertura verso nuovi orizzonti, stimolando nei giovani una mentalità europea e una maggiore consapevolezza delle diversità culturali. Un percorso fondamentale per lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e linguistiche, oggi più che mai centrali nel mondo globale.

Grazie al contributo degli studenti del Liceo Artistico del “Pomponio Leto”, gli ospiti spagnoli hanno potuto scoprire e apprezzare le straordinarie ricchezze del territorio. Tra le tappe più suggestive del programma, le affascinanti Grotte di Pertosa-Auletta, l’intramontabile bellezza della Costiera Amalfitana e l’imponente Parco Archeologico di Paestum, testimonianza unica della storia e della cultura della Magna Grecia.

Il progetto si è concluso giovedì scorso con una cerimonia finale alla presenza del sindaco di Teggiano Michele Di Candia che ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative come Erasmus+ nel valorizzare il territorio e nel promuoverlo a livello internazionale. Un’occasione per ribadire come la scuola possa essere motore di sviluppo culturale e sociale, creando ponti tra comunità e generazioni.

Questo scambio rappresenta un esempio concreto di come l’educazione possa superare i confini, trasformandosi in un’esperienza viva, dinamica e profondamente formativa. Un investimento sul futuro dei giovani, che attraverso il confronto e l’incontro diventano cittadini del mondo, più consapevoli, aperti e pronti ad affrontare le sfide di domani.

Un plauso speciale dalla Dirigente è stato rivolto alla professoressa Maria Tropiano per l’impegno e la dedizione nella progettazione dell’iniziativa e ai docenti Giovanni Gallitiello, Maria Rosaria Iacontino e Alessia Del Pomo, che con professionalità e passione hanno accompagnato gli alunni alla scoperta del territorio, contribuendo alla piena riuscita di questa preziosa esperienza formativa.