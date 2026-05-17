Paura oggi a Salerno dove un uomo è stato investito da un’auto.

L’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, si è verificato in via Martiri salernitani.

Il conducente dopo l’impatto si è fermato, mentre il pedone è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Toccherà alle Forze dell’Ordine stabilire dinamica e responsabilità, mentre le squadre Pissta sono intervenute per ripristinare la viabilità.