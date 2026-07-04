La New Kodokan Lucania del Maestro Pietro Amendola informa che accetta il voucher sportivo per le famiglie emesso dalla Regione Campania.

Si tratta, come noto, di una misura a sostegno dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica, al fine di facilitare l’iscrizione e la partecipazione dei minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni ai corsi sportivi.

Il contributo massimo erogabile è pari a 400 euro per ciascun minore. L’importo complessivo assegnato al nucleo varia in proporzione al numero di figli che praticano sport e ottengono il contributo (ad esempio, il massimale è di 800 euro per due figli, 1.200 euro per tre figli). Il voucher copre i costi per la partecipazione alle attività.

Usa il voucher per iscrivere tuo figlio ai corsi di Judo, Lotta, Pankration e Fitness della New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro. Vale per le attività sportive della stagione 2026/2027 e i posti sono limitati.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria in via Mattinelle a San Pietro al Tanagro o telefonare allo 0975/399436.

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