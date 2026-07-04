Voucher sportivo alla New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro. Posti limitati per le iscrizioni
La New Kodokan Lucania del Maestro Pietro Amendola informa che accetta il voucher sportivo per le famiglie emesso dalla Regione Campania.
Si tratta, come noto, di una misura a sostegno dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica, al fine di facilitare l’iscrizione e la partecipazione dei minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni ai corsi sportivi.
Il contributo massimo erogabile è pari a 400 euro per ciascun minore. L’importo complessivo assegnato al nucleo varia in proporzione al numero di figli che praticano sport e ottengono il contributo (ad esempio, il massimale è di 800 euro per due figli, 1.200 euro per tre figli). Il voucher copre i costi per la partecipazione alle attività.
Usa il voucher per iscrivere tuo figlio ai corsi di Judo, Lotta, Pankration e Fitness della New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro. Vale per le attività sportive della stagione 2026/2027 e i posti sono limitati.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria in via Mattinelle a San Pietro al Tanagro o telefonare allo 0975/399436.
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