Continua la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Polla con l’obiettivo di contrastare il randagismo, prevenire l’abbandono e diffondere una maggiore cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali.

L’adozione è completamente gratuita e prevede il riconoscimento di un contributo economico annuo a titolo di parziale rimborso per le spese di mantenimento del cane, nella misura di 100 euro. Per adozioni avvenute dopo il 30 giugno l’importo è ridotto della metà.

Il contributo è riconosciuto per un solo cane per nucleo familiare, anche per gli anni successivi a quello dell’adozione, previa verifica da parte del Comune, tramite gli agenti di Polizia Municipale, il personale della struttura di ricovero convenzionata, i membri di 4 associazioni di tutela degli animali e altro personale incaricato dall’Ente, della permanenza in vita e delle buone condizioni di salute e di mantenimento del cane.

“Un amico non si lascia per strada. Adotta con il cuore: anche lui merita una seconda possibilità” è l’invito che parte dal Comune di Polla.