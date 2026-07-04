Il Nucleo Operativo di Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno ha individuato un 20enne e un 30enne del posto, già noti alle Forze dell’Ordine, mentre utilizzavano un drone per sorvolare alcune aree della città.

Gli accertamenti svolti dal N.O.S. avrebbero fatto emergere il sospetto che il drone venisse utilizzato dai due per una ricognizione preventiva di obiettivi vulnerabili in caso di possibili furti o altre attività anomale.

L’ipotesi investigativa sarà verificata attraverso ulteriori approfondimenti da parte degli agenti, mentre il drone e altro materiale ritrovato ai due sono stati sottoposti ad accertamenti per ricostruire gli spostamenti effettuati e le immagini registrate.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati sanzionati 12 conducenti di motocicli per sosta irregolare sui marciapiedi in Piazza Gian Camillo Gloriosi e 3 conducenti di ciclomotori in Piazza San Francesco per circolazione e sosta sui marciapiedi, a tutela della sicurezza dei pedoni.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dell’inquinamento acustico: in Via dei Principati sono stati sanzionati quattro motocicli con dispositivi di scarico non conformi, mentre un ulteriore motociclo è stato fermato e sanzionato per modifiche costruttive allo scarico.

Proseguono anche le attività di controllo del territorio: in Via Torretta e nell’area di Piazza San Francesco sono stati identificati complessivamente 54 giovani coinvolti in assembramenti. Nel corso dei controlli sono stati adottati provvedimenti nei confronti di persone ubriache, con ordini di allontanamento e avvio, da parte del Questore, delle procedure previste dalla normativa vigente. È stata inoltre fatta eseguire l’espulsione di un cittadino extracomunitario, responsabile di comportamenti gravemente lesivi del decoro pubblico in Piazza San Francesco in pieno giorno.