Da oggi è possibile fare il cambio società per il Voucher Sport della Regione Campania.

La richiesta consente di cambiare la ASD/SSD/Gruppo Sportivo di destinazione per l’utilizzo del Voucher da parte del beneficiario e sarà attiva fino alle ore 15:00 del 29 ottobre. Dopo tale data non saranno ammesse deroghe.

“Un’occasione importante per continuare a fare sport, crescere e condividere valori autentici” afferma l’assessore regionale Lucia Fortini che dà notizia di questa ulteriore possibilità.

Ricordiamo che l’iniziativa, promossa dalla Regione Campania, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie e garantire il diritto allo sport. Le finalità principali del Voucher sono quelle di prevenire l’abbandono della pratica motoria, di agevolare le famiglie con reddito medio-basso e favorire l’accesso allo sport per i minori con disabilità.

Per effettuare il cambio e saperne di più CLICCARE QUI