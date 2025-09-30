Dopo il periodo di pausa il corpo ha bisogno di rimettersi in movimento in sicurezza. Ecco perché è consigliato un check-up sportivo per valutare lo stato di salute generale, controllare i parametri fondamentali (cuore, sangue, metabolismo), prevenire i rischi legati agli sforzi improvvisi.

Il check-up sport aiuta a programmare al meglio gli allenamenti. Nei Centri Analisi Biochimica trovi check-up completi e personalizzati, con referti rapidi e online.

Siamo al tuo fianco per rendere la salute più semplice e accessibile.

Informazioni ai numeri 0975-74208/373-7832999 (Padula), 0975-71327 (Atena Lucana), 0828-621020 (Battipaglia) oppure scrivi un messaggio WhatsApp al 366-1148413.

Per informazioni al Centro Medico Polispecialistico di Atena Lucana telefona allo 0975-1963530 o scrivi un messaggio WhatsApp al 375-6526388.

Effettua il tuo check-up e ricomincia a fare sport con energia e sicurezza!

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –