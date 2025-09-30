Evento imperdibile questo weekend per festeggiare 30 anni di Nola Ferramenta a Colleferro. Per l’occasione i presenti potranno approfittare di sconti esclusivi e prezzi irripetibili, assistere a dimostrazioni dal vivo delle ultime novità, ricevere omaggi speciali e brindare con lo staff.

Sabato 4 ottobre dalle ore 9 alle ore 19 è possibile visitare gli stand fornitori e assistere a dimostrazioni live, visionare il Museo Nola Ferramenta e lo Stand FootSpace.

Alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione “Trent’anni a Colleferro” con i saluti del sindaco Pierluigi Sanna e della famiglia Nola. Dalle ore 12 alle 12.45 si terrà un workshop dal titolo “Gas tecnici e saldatura: scelta, qualità e ottimizzazione del processo” a cui interverranno l’ingegnere Edoardo Abete, E&P Market Unit – Sales Team Leader Area Centro (Air liquide Italia), e Alessio Ferrari, E&P Market Unit – Business Developer (Air Liquide Italia).

Dalle 16.30 alle 17.15 ci sarà un workshop dal titolo “Importanza e utilità dei dispositivi di protezione individuale”. Relazionerà sull’argomento il dottor Stefano Mazza, mentre a seguire un workshop su “Agevolazioni & Finanza agevolata – Politiche attive e formazione” al quale interverrà la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente della Confesercenti Vallo di Diano.

Domenica 5 ottobre sarà sempre possibile fino alle ore 19 visitare gli stand, assistere alle dimostrazioni live, visitare il Museo Nola Ferramenta e lo Stand FootSpace e approfittare di offerte riservate, previa registrazione. Dalle 11 alle 11.45 in programma il workshop “Micro/Piccola Impresa: riflessione sugli assetti patrimoniali dell’azienda e passaggio generazionale” con il professor Aurelio Mango. A seguire il workshop “Dal caos all’ordine con l’Intelligenza Artificiale AI: efficienza per imprese e professionisti” con il dottor Lucio Polito.

Dalle ore 12.30 alle 15.30 ci sarà una dimostrazione della filatura, della mozzatura e la degustazione della mozzarella. Dalle 16 alle 16.45 il seminario “Il recupero dei crediti per imprese – Best practices e novità legislative” durante il quale relazionerà l’avvocato Claudiu Ioan Fronea. Dalle 17 si terrà la premiazione dei clienti trentennali.

Entrambe le giornate si concluderanno con un aperitivo con accompagnamento musicale.

Appuntamento presso il punto vendita di Colleferro in viale Duca Francesco Serra di Cassano (Piani Artigianali).

E’ possibile registrarsi CLICCANDO QUI per ricevere un gadget esclusivo durante l’evento e consultare il programma completo.

