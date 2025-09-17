Il Comune di Teggiano, guidato dal sindaco Michele Di Candia, grazie a un finanziamento del Ministro dell’Interno, ha stanziato 8.778,09 euro per sostenere, attraverso la concessione di voucher, le famiglie che organizzano autonomamente il trasporto scolastico dei propri figli con disabilità.

Il voucher serve per coprire le spese di trasporto casa-scuola. Lo possono richiedere le famiglie con studenti disabili (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) che organizzano autonomamente il trasporto scolastico e sono residenti nel comune di Teggiano.

Le domande scadono il 31 ottobre e si possono presentare presso Ufficio P.I. – Assistenza Scolastica del Comune.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero fisso 0975 587811.