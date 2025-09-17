Nel quadro delle continue attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza i militari dell’Arma hanno conseguito un risultato operativo nel capoluogo lucano.

Nella tarda serata di domenica una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, durante un servizio di controllo del territorio in una delle principali vie del centro, ha notato un uomo a piedi con un atteggiamento sospetto.

Alla vista dell’auto di servizio ha manifestato segni di nervosismo e ha accelerato il passo tentando di allontanarsi. I militari hanno proceduto alla sua identificazione. E’ stata eseguita una perquisizione personale, poi estesa al domicilio.

Questa operazione ha consentito di trovare e sequestrare due involucri in cellophane contenenti 200 grammi di hashish, un coltello a lama liscia con residui della stessa sostanza e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Condotto negli uffici del Comando, l’arresto è stato comunicato all’Autorità Giudiziaria di Potenza che ha disposto il suo trasferimento in carcere. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dell’indagato, per il quale vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Comando Provinciale di Potenza ribadisce che il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti rimane una priorità assoluta per l’Arma nell’ambito della più ampia missione di tutela della legalità e della sicurezza pubblica.