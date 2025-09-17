La Torre Cardiologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ruggi d’Aragona e San Giovanni di Dio – Scuola Medica Salernitana si illuminerà di arancione fino a lunedì 22 settembre per accendere un faro sulla sicurezza delle cure per ogni neonato e bambino.

L’iniziativa sottolinea l’adesione dell’Azienda salernitana alla Giornata mondiale della sicurezza delle cure e della persona assistita, che si celebra proprio oggi e che quest’anno guarda in particolare ai più piccoli. Illuminare la Torre Cardiologica è un modo per richiamare l’attenzione degli operatori sanitari ma soprattutto dei cittadini e dell’opinione pubblica sulla necessità di agire fin dalla nascita e per tutta l’infanzia, in modo efficace, prevenendo così i danni alla salute che possono presentarsi nelle prime settimane di vita.

Un tema, quello della sicurezza delle cure per i neonati, che vede il “Ruggi” impegnato ogni giorno con professionisti e tecnologie d’avanguardia. Come Centro di riferimento per le province di Salerno e Avellino, l’Azienda ha provveduto nell’ultimo anno a effettuare ben 407 interventi di trasporto neonatale in sicurezza.