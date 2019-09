Viva l’Italia a Cinecittà World.Dal 6 al 15 settembre il più grande evento Interforze in un parco a tema

Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della Scientifica, mezzi militari, simulatori di navi, unità cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si radunano tutti insieme a Cinecittà World, dal 6 al 15 settembre, con un suggestivo ed imponente spiegamento di forze per un evento unico in Italia.

Le Forze Armate e le Forze dell’Ordine italiane, a cui da quest’anno si è aggiunto anche il Corpo dei Vigili del Fuoco, danno vita a “Viva l’Italia“, manifestazione benefica giunta alla quarta edizione. Al parco divertimenti del Cinema e della TV sfileranno uomini, donne e mezzi che, senza sosta, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza. Un’occasione unica per scoprire, dietro le quinte, il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai Corpi che operano sul nostro territorio e nelle missioni internazionali.

Quest’anno saranno devoluti 2 euro per ogni biglietto speciale legato all’evento ad Enti Assistenziali Familiari di Forze Armate e Forze dell’Ordine.

Il tema prescelto sarà “Campioni di vita, campioni di sport” per focalizzare le storie di uomini e donne che sono contemporaneamente atleti olimpici e paraolimpici, servitori dello Stato.

Tra alcune delle attività previste nelle aree a tema del parco, l’Esercito Italiano allestirà una mostra statica con un VTLM Lince e VTTMM Orso e farà vedere come si muove un robot sminatore. Inoltre sarà possibile cimentarsi con la simulazione di guida di moto militari. La Marina Militare sarà presente con uno stand informativo e con due simulatori, tra cui quello dell’Unità Navale Fremm, Fregate europee multi-missione, frutto di un progetto di collaborazione tra Italia e Francia. L’Aereonautica Militare regalerà al pubblico esibizioni degli atleti nelle discipline più rappresentative. Inoltre allestirà un’area Frecce Tricolori, dove sarà possibile scoprire la particolarità dei mezzi usati, le uniformi indossate dai piloti e come gli aerei rilasciano i colori in cielo.

L’Arma dei Carabinieri sarà presente con un’esposizione di auto storiche e moderne tra cui la Fiat 600D, l’Alfa Romeo “Giulia Super” e le moto Guzzi Super Alce e California Touring. Saranno presenti anche le Unità cinofile, atleti del Centro Sportivo Carabinieri e le Fanfare del 4° Reggimento a cavallo e della Legione Allievi di Roma. La Polizia di Stato esporrà la Lamborghini Huracan e le moto della Polizia Stradale, nonché veicoli storici più significativi degli ultimi decenni. Saranno inoltre presenti il Moving Lab e Full Back, mezzi speciali con tecnologie in uso alla Polizia Scientifica. Il 6 settembre si esibiranno i cinofili, il 7 la Fanfara a Cavallo, mentre l’8 l’appuntamento sarà con gli atleti delle Fiamme Oro e con le loro dimostrazioni. Sarà inoltre presentata YOUPOL, l’applicazione della Polizia di Stato dedicata ai ragazzi per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I Vigili del Fuoco saranno presenti con “Che spettacolo!” una mostra fotografica che ha come tema l’attività di soccorso vista attraverso una telecamera o un obiettivo. I più piccoli saranno accolti nel villaggio di Pompieropoli, dove potranno cimentarsi con scale, pertiche, muri e fuoco per essere pompieri per un giorno. La banda del Corpo Nazionale suonerà il 14 settembre tra le vie di Cinecittà World.

Nella centralissima Piazza della Televisione saranno esposti mezzi, auto e attrezzature di soccorso del Reparto Militare, delle infermiere volontarie della Croce Rossa e del CSE Comitato Scientifico di Soccorso. La Guardia Ambientale Nazionale sarà nell’area Roma vicino all’Installazione dell’Eco-compattatore Greeny installato da Cinecittà World per la raccolta differenziata e incentivante della plastica nel rispetto e per la salvaguardia dell’ambiente.

“Come in un Parco il divertimento e la sicurezza degli ospiti sono il frutto di tanto lavoro, infrastrutture, tecniche e investimenti mirati – commenta Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World – così la protezione dei cittadini è garantita dal lavoro costante di uomini e mezzi specializzati. Perciò è importante, attraverso eventi come questo, svilupparne la consapevolezza e la conoscenza”.

Lo Stato Maggiore della Difesa è lieto di partecipare, anche quest’anno, a “Viva l’Italia” a Cinecittà World, l’evento a scopo benefico dedicato alla solidarietà, in una collaborazione ormai consolidata e condivisa, quest’anno a sostegno degli Enti Assistenziali Familiari Forze Armate. Un’occasione interessante anche per approfondire la conoscenza del mondo militare e delle Forze dell’Ordine.

