Una giurista lucana farà parte della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Antonia Fiordelisi, difensore civico per la Basilicata, dal 1° settembre è nel pool che giudicherà in appello gli illeciti disciplinari sportivi. È la prima lucana (e una delle poche donne) chiamate ad amministrare la giustizia sportiva a livello nazionale. Fiordelisi, avvocato, farà parte della Corte Federale d’Appello per cinque anni e non potrà essere più rieletta.

La sua nomina assume un valore ancora più importante se si pensa che ricoprirà un ruolo di spicco nel calcio italiano. Tante le attività e le battaglie portate avanti da Difensore Civico, in particolare quelle per i diritti in sanità, i parcheggi per i disabili, la trasparenza, la difesa civica e le numerose richieste di aiuto (992 le istanze ricevute per interventi, chiarimenti, pareri, sollecitazioni e segnalazioni).

Un importante biglietto da visita per questo delicato e difficile lavoro che attende la Fiordelisi. Ha ricevuto la notizia attraverso un documento ufficiale sottoscritto dal presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Presidente della Corte Federale di Appello è stato nominato Mario Luigi Torsello. Nella stessa seduta, sono stati nominati presidenti e vice presidenti delle cinque sezioni e tutti i componenti che, insieme alla Fiordelisi, saranno chiamati a giudicare nella Corte Federale d’Appello della Figc.

– Claudio Buono –