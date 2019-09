Valutazione della vulnerabilità sismica di scuole e ponti. La Regione Campania stanzia 4 milioni di euro

“La sicurezza sismica delle opere strategiche, delle scuole e delle infrastrutture è sempre stata una priorità di questa amministrazione. In un territorio altamente a rischio sismico vogliamo supportare i Comuni nel miglior modo anche con contributi finalizzati alla valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici. Si tratta della sicurezza dei cittadini avere edifici e infrastrutture sicure. Le Amministrazioni spesso si trovano a non avere risorse per gli studi di vulnerabilità, atto necessario alla richiesta di fondi per la messa in sicurezza delle opere. Un impegno che avevamo preso con gli amministratori e i cittadini per la loro sicurezza e che permetterà inoltre di avere molte opportunità di lavoro per i tecnici specializzati in Regione Campania”.

Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riguardo ad un nuovo avviso pubblicato sul Burc e rivolto ai Comuni campani per ottenere la concessione di contributi per gli studi di vulnerabilità sismica su opere strategiche e opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e su edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso. I Comuni dovranno indicare le priorità tra edifici pubblici, scuole, ponti su cui eseguire la verifica di vulnerabilità sismica.

La Regione sosterrà le spese tecniche per le prove, le indagini e lo studio di vulnerabilità sulla base della volumetria degli edifici. I Comuni dovranno attingere ad una short list di tecnici professionisti messa a disposizione dalla Regione.

Il piano prevede di coprire un fabbisogno fino a 4 milioni di euro.

– Chiara Di Miele –