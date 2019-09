Prima giornata di caccia e prime denunce nel Cilento. Cacciatore sorpreso ad abbattere un colombaccio

Si è ufficialmente aperta la stagione venatoria 2019/20 e già si contano le prime irregolarità. L’Enpa di Salerno, come ogni anno, cerca di monitorare il territorio agro silvo pastorale al fine di tutelare le specie in migrazione e quelle a cui la caccia è vietata.

Di fatto, alcune specie saranno cacciabili nei prossimi giorni. E’ il caso del Colombaccio, la cui caccia secondo il calendario venatorio della Campania è aperta dal 2 ottobre fino al 10 febbraio 2020. Probabilmente era sfuggito al “distratto” cacciatore sorpreso proprio a Capaccio Paestum ad abbattere Colombacci da un appostamento temporaneo.

Dopo un breve appostamento, le guardie della Protezioni Animali hanno notato l’uomo che ha mirato e abbattuto un esemplare a pochi passi da loro. Gli agenti, diretti dal caponucleo Albero, sono usciti allo scoperto, hanno identificato il cacciatore e confermato purtroppo l’abbattimento illecito dell’avifauna. Di concerto con i Carabinieri Forestali di Agropoli, diretti dal Comandante Patrizia Ferrara, si è provveduto a denunciare il distratto cacciatore per aver abbattuto fauna in periodo non consentito e al sequestro dell’arma e della fauna abbattuta.

– Paola Federico –