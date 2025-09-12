A partire da martedì 16 settembre sarà possibile prenotare in televisita presso l’ASL Salerno attraverso diverse modalità di accesso pensate per rendere il servizio facilmente fruibile da tutti i cittadini.

Gli utenti potranno agire autonomamente tramite la piattaforma CUP Soresa, collegandosi all’app Campania in Salute. Oppure per prenotare possono recarsi agli sportelli CUP e Ticket dell’ASL Salerno o presso la propria farmacia di fiducia.

Ai pazienti è consentito prenotare anche attraverso il Call Center CUP al numero 089/2875028 e tramite l’Ufficio Telemedicina, inviando l’impegnativa all’indirizzo email telemedicina@aslsalerno.it.

Il servizio di televisita è attivo per diverse branche specialistiche ed è possibile effettuare solo visite di controllo e rinnovo dei piani terapeutici.

La televisita consentirà ai pazienti di accedere più facilmente alle prestazioni sanitarie, riducendo tempi di attesa e spostamenti non necessari, con un’assistenza sempre più vicina e personalizzata.