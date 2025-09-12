Teggiano: il 14 settembre il mercato domenicale si svolge in località San Marco
L’Amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, comunica che domenica 14 settembre il mercato settimanale si terrà in località San Marco e non nel centro storico come di consueto.
Piazza San Cono sarà occupata per un evento di domani sera e per questo motivo, per motivi logistici, si rende necessario lo spostamento del mercato domenicale nella frazione ai piedi del paese.
Questo cambio di programma è previsto solo per domenica 14 settembre.