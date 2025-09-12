Presso la palestra dell’Istituto scolastico di Atena Lucana si stanno ultimando i lavori di manutenzione della copertura e per l’efficientamento energetico.

Recentemente si sono conclusi i lavori di impermeabilizzazione del tetto piano della palestra scolastica e di un innovativo impianto di climatizzazione degli ambienti all’interno del plesso scolastico di Atena Lucana.

In particolare, nei giorni scorsi è stata posata in copertura una speciale resina elastica che eviterà le infiltrazioni di acqua e di umidità all’interno del locale.

Inoltre, il nuovo impianto di climatizzazione consentirà sia di riscaldare che di raffrescare gli ambienti, aumentando il confort degli alunni della scuola e dei cittadini che ne potranno così usufruire anche nei giorni particolarmente freddi o molto caldi.

Infatti, è stato installato un moderno impianto ibrido costituito da una caldaia a condensazione di ultima generazione che funziona in appoggio ad una pompa di calore elettrica ad alto rendimento. Gli aerotermi, posizionati all’interno della palestra, erogheranno aria calda d’inverno e fredda d’estate. L’impianto è, inoltre, collegato a pannelli termici per la produzione dell’acqua calda sanitaria ed all’impianto fotovoltaico da 20kW installato sul tetto della scuola, al fine di ridurre al minimo i consumi e le emissioni.

I lavori sono stati eseguiti grazie a due finanziamenti distinti di cui ha beneficiato il Comune di Atena Lucana: il primo, di 26mila euro, relativo a fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM del 17/07/2020) da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali, ed il secondo di 50mila euro di fondi PNRR destinati ad interventi ambientali e di efficientamento energetico (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2).