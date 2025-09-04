Nei giorni scorsi è stato emesso dal Questore di Potenza un provvedimento di ammonimento per violenza domestica.

Destinataria del provvedimento una persona residente in provincia, responsabile di reiterate violenze e comportamenti aggressivi nei confronti dell’ex coniuge e dei familiari.

In particolare, l’uomo ha commesso più volte atti di vessazione psicologica ed aggressioni fisiche anche in presenza dei figli minori, costringendo la ex moglie ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi dai genitori. Le minacce e le violenze sono continuate nei confronti dei familiari della donna, anche loro vittime di aggressioni.

I comportamenti rientrano fra quelli caratterizzanti la cosiddetta violenza domestica, per cui all’ammonito è stato ordinato di tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da qualsivoglia condotta che attraverso atteggiamenti molesti, persecutori o prevaricatori, anche sotto forma di minaccia telefonica o attraverso social network, nonché di violenza, possa cagionare, in qualsiasi modo, pregiudizio alla ex moglie e ai suoi familiari.

Inoltre, l’ammonito è stato invitato a intraprendere un trattamento terapeutico presso il Centro per gli uomini autori di violenza di genere (C.U.A.V.), di istituzione regionale, gestito dal Comune di Potenza in collaborazione con l’ASP, istituito secondo il protocollo di intesa Zeus siglato con la Questura di Potenza.