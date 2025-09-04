Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri a Capaccio Scalo, in pieno centro cittadino.

Qui una donna è stata raggiunta da un uomo che l’ha strattonata e le ha scippato la borsa per poi darsi repentinamente alla fuga.

Alcuni presenti che hanno assistito alla scena hanno provato a rincorrere il malintenzionato senza successo, altri hanno assistito la donna rimasta visibilmente scossa per l’accaduto.

Sul posto sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri nel tentativo di acciuffare lo scippatore.

“Speriamo che riescano ad acciuffarlo e che per la signora si tratti solo di uno spavento e niente danni seri riportati dalla caduta… Siamo alla frutta” ha commentato un cittadino che ha assistito all’accaduto.