Un tragico incidente ha sconvolto la città di Lisbona, in Portogallo, per il deragliamento e lo schianto della funicolare Gloria.

Sono 15 le persone morte e almeno una ventina i feriti.

Sul luogo dell’incidente, pochi minuti dopo la tragedia, è giunta Paola Landolfi, 52enne di Salerno presente con il figlio 13enne per una settimana Erasmus.

La donna, comprensibilmente scioccata, in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha raccontato i momenti vissuti.

“Lì c’è l’Hard Rock Cafe, volevo portarci mio figlio che sta per iniziare la terza media: lui non poteva mai immaginare di vedere quella scena – le sue parole – Ero pronta a mettermi in fila per prendere la funicolare. Ma appena siamo arrivati al punto di partenza abbiamo visto arrivare Vigili del Fuoco, Polizia. Il mezzo si era appena schiantato sul palazzo. Siamo rimasti bloccati dalle transenne, abbiamo visto che tiravano fuori i corpi dalle lamiere…una scena terribile”.

La 52enne, impiegata amministrativa all’Università di Salerno, ha rassicurato parenti e amici e non ha dubbi: “Il mio papà mi ha protetta dal cielo”.