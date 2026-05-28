Ennesimo episodio di violenza al carcere di Salerno dove un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto.

Secondo quanto reso noto dal sindacato Uspp, la scintilla che ha scatenato la violenza è stata una perquisizione di routine all’interno della cella. Il detenuto, visibilmente infastidito dai controlli degli agenti, ha reagito in modo spropositato. L’uomo è riuscito a staccare un piede di legno dal tavolo presente nella stanza e lo ha utilizzato come clava, colpendo violentemente uno dei poliziotti.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti presenti è stata riportata la calma mentre il poliziotto penitenziario ha riportato traumi alla spalla e al polso ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del “Ruggi” di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso.

“Chiediamo la revoca immediata dei benefici penitenziari a chi si rende protagonista di episodi di aggressione agli agenti. È necessario un inasprimento delle sanzioni disciplinari e il trasferimento immediato del detenuto violento. Un protocollo operativo più stringente servirà a prevenire episodi analoghi” scrive l’Uspp.