Anche il Liceo “Pisacane” di Padula ha partecipato al Campania Young Festival, presso il Teatro dei Piccoli di Napoli: un evento formativo e creativo che ha coinvolto circa 700 studenti di una quarantina di istituti secondari di Secondo Grado dell’intera regione.

Gli studenti e le studentesse, dopo una fase laboratoriale di preparazione, della durata di diversi mesi, hanno avuto la possibilità di misurarsi davanti al pubblico, presentando il lavoro preparato, in uno dei 4 ambiti di riferimento: musica, danza, teatro o cinema.

Oltre 30 professionisti formatori, già esperti del settore teatrale, musicale e coreutico sono stati incaricati di una formazione che ha prodotto lavori di alto livello e permesso ai ragazzi ed alle ragazze di mettere in campo qualità che in alcuni casi alimentano passioni da diversi anni ed in altri che sono emerse per la prima volta in questi pochi mesi.

L’intera comunità scolastica di Padula ringrazia “il Maestro e il Direttore d’orchestra, Alessandro Cariello, che ha guidato gli alunni nel percorso musicale e canoro, e i docenti Giovanna D’Alessio e Bruno Starace che hanno affiancato i nostri studenti per la durata del percorso. Congratulazioni alle alunne e agli alunni per la performance davvero encomiabile: Maria Teresa D’Amato, Ciro Improta, Matilde Paternoster, Ludovica Semplice e Vincenzo Tepedino della classe 4^ A; Davide Botticella e Gennaro Cristian Romanelli della classe 3^ B; Miriam Giuliano, della classe 3^ A; Anna Cioffi e Annamaria Lavista, della classe 4^ D”.

“Un’occasione culturale davvero di profonda crescita per loro e per tutti noi” hanno commentato i partecipanti.