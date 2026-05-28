Importante operazione di controllo del territorio e tutela della legalità stradale nel comune di Capaccio Paestum. Nella giornata di ieri, il personale della Polizia Municipale, guidato dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto e intercettato un’autoambulanza che circolava con una targa clonata, appartenente a un’associazione operante nell’ambito del soccorso locale.

L’illecito è stato accertato nella centralissima area di Capaccio Scalo durante i consueti servizi di Polizia stradale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la targa originaria di un secondo mezzo di soccorso era stata fedelmente riprodotta e applicata su quello fermato. Il sistema era stato architettato per permettere a entrambe le ambulanze di circolare contemporaneamente sul territorio, a fronte della stipula e del pagamento di una sola polizza assicurativa.

A seguito delle verifiche, i caschi bianchi hanno proceduto con il sequestro amministrativo dell’ambulanza per totale mancanza di copertura assicurativa (art. 193 CdS) e sanzione pecuniaria di 860 euro, inoltre è stata sequestrata la targa clonata, utilizzata illecitamente per raggirare i controlli.

Gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il presidente dell’associazione e proprietario dell’ambulanza, ritenuto responsabile dell’illecito.