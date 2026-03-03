Violenza nel Carcere di Salerno.

Un detenuto ha aggredito alcuni agenti della Polizia Penitenziaria, ferendone uno al capo.

Secondo quanto reso noto dal sindacato Osapp, l’episodio di violenza è scaturito in seguito all’allontanamento dell’uomo, affetto da problematiche psichiatriche, dalla propria cella da parte degli altri reclusi.

L’aggressore avrebbe reagito in modo incontrollato e si sarebbe dapprima procurato delle ferite e successivamente avrebbe brandito una lametta sporca del proprio sangue, minacciando gli operatori intervenuti per riportare la calma.

Il detenuto si è scagliato contro i poliziotti, colpendo violentemente uno di loro alla testa. L’agente ferito è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso.

L’uomo è stato trasferito in un’altra area dell’istituto penitenziario dopo le cure del personale medico.