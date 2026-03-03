Violenza nel Carcere di Salerno. Detenuto aggredisce agenti della Polizia Penitenziaria, un ferito
Un detenuto ha aggredito alcuni agenti della Polizia Penitenziaria, ferendone uno al capo.
Secondo quanto reso noto dal sindacato Osapp, l’episodio di violenza è scaturito in seguito all’allontanamento dell’uomo, affetto da problematiche psichiatriche, dalla propria cella da parte degli altri reclusi.
L’aggressore avrebbe reagito in modo incontrollato e si sarebbe dapprima procurato delle ferite e successivamente avrebbe brandito una lametta sporca del proprio sangue, minacciando gli operatori intervenuti per riportare la calma.
Il detenuto si è scagliato contro i poliziotti, colpendo violentemente uno di loro alla testa. L’agente ferito è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso.
L’uomo è stato trasferito in un’altra area dell’istituto penitenziario dopo le cure del personale medico.