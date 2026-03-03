Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Salerno ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino georgiano irregolarmente presente sul territorio dello Stato.

Il soggetto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, tra cui furto aggravato, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, era già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze, rimasto inottemperato.

A seguito di ulteriori accertamenti svolti dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione della Questura, il Questore di Salerno ha disposto l’accompagnamento immediato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari Palese e successivamente il rimpatrio verso il Paese di origine.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo costantemente assicurato dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della sicurezza pubblica.