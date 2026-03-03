Colpo nella notte in via della Pace a Quadrivio di Campagna dove è stato assaltato lo sportello bancomat di una banca.

La banda, verso le 4, ha utilizzato dell’esplosivo per riuscire a portar via l’Atm. Una volta messo a segno il colpo i ladri si sono dati alla fuga. Il bottino è da quantificare.

Indagini coordinate dai Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Capo Fabio Pignatiello e coordinati dalla Compagnia di Eboli, che dovranno fare luce su una tipologia di furto che negli ultimi mesi ha colpito diversi istituti di credito sia nel salernitano che nel potentino.