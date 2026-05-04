Un episodio di violenza si è registrato ieri a Palomonte dopo la partita di calcio di Prima Categoria tra Sporting Palomonte e Atletico Pisciotta, terminata con la vittoria della squadra ospite per 1-2.

Al termine del match nel parcheggio del campo sportivo un calciatore dell’Atletico Pisciotta è stato colpito al volto da una persona presente fuori dallo stadio. Sul posto è stato necessario l’intervento dei sanitari della Croce Rossa che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.

Dopo una serie di polemiche sulla violenta domenica di sport è intervenuto anche lo Sporting Palomonte dichiarando che “la persona coinvolta non appartiene alla realtà associativa del club né ad alcuna delle attività sportive che vi si svolgono. Si tratta infatti di un individuo esterno al contesto, ovvero un extracomunitario, la cui presenza nell’area era sconosciuta alla società sportiva“.