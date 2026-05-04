Nella notte del 2 maggio, dopo una segnalazione giunta al 112 per una lite animata in Piazza San Francesco a Salerno, la Polizia di Stato, con il personale della Squadra Volante, è tempestivamente intervenuta sul posto.

All’arrivo dei poliziotti uno dei due aggressori era già riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato bloccato e portato negli uffici della Questura. Dai primi accertamenti è emerso che due stranieri avevano avvicinato un italiano, insistendo nel chiedere del tabacco e rivolgendo espressioni offensive alla sua compagna.

Al tentativo dell’uomo di allontanarsi la situazione è degenerata: uno dei due ha aggredito l’italiano con calci e pugni, utilizzando anche pietre e una bottiglia di vetro, mentre il complice lo ha immobilizzato alle spalle. Nel corso dell’aggressione i due hanno sottratto alla vittima il borsello che portava al collo, dandosi poi alla fuga. L’uomo, nel tentativo di recuperare il bene sottratto e fermare gli aggressori, ha estratto un coltello dalla tasca, mentre i due continuavano a lanciargli delle pietre.

Lo straniero bloccato dai poliziotti è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere dove rimane, così come stabilito nell’udienza di convalida. La vittima è stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’identificazione del complice, mentre il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e pertanto vale per tutti gli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.