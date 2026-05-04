Si è tenuta questa mattina a Vallo della Lucania la consegna del secondo motorhome sanitario dell’ASL Salerno, acquisito nell’ambito del Piano Nazionale Equità nella Salute 2021–2027 (PNES).

Il progetto, realizzato con il supporto dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà), è rivolto alle fasce più fragili della popolazione, nello specifico dei cittadini con un ISEE inferiore ai 10.000 euro e ai cittadini stranieri.

L’ambulatorio polidiagnostico itinerante è dotato di un analizzatore, un emocromo, un emocromocitometrico, un ECG, un ecografo comprensivo di tutte le sonde ed un lettino, e garantirà attività di informazione e educazione sanitaria, prestazioni di medicina interna, radiologia e cardiologia. Opererà su tutto il territorio provinciale riponendo una particolare attenzione alle aree interne, con la volontà di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e contrastare la povertà sanitaria attraverso la medicina di prossimità.

Presenti alla consegna il Direttore Generale Gennaro Sosto, il Direttore della UOC Ingegneria Clinica e HTA Francesca Perrina, il Direttore della UOC Governance dei Processi di Telemedicina Antonio Coppola e il Dirigente Internal Audit della UOC Sviluppo Strategico Innovazione Organizzativa & Comunicazione Luca Morrone.