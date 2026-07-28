Violenza a Sanza: lancia sassi sull’auto in sosta di un familiare. Scatta la denuncia
Atti vandalici ieri sera a Sanza.
In cima al paese, nel cuore del centro storico, un uomo ha lanciato sassi su un’auto in sosta distruggendo tutti i vetri.
Non è la prima volta che accade un episodio simile, sempre ai danni della stessa famiglia. Pare che la natura della violenza risieda in dissidi tra fratelli che si protraggono da tempo.
La vittima ha sporto l’ennesima denuncia alla Stazione Carabinieri di Sanza e ieri sono giunti sul posto i militari della Compagnia di Sapri.
Incredulità tra i presenti che hanno assistito alla scena.