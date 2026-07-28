Lite degenera in rapina a Salerno.

E’ quanto accaduto a Mercatello: due persone sono finite alle mani dopo un acceso diverbio legato probabilmente a motivi di sosta. In pochi istanti si è finiti ad una violenta colluttazione tra calci, pugni e persino morsi.

Richiamati dalle urla e dalla confusione, alcuni presenti hanno allertato il numero unico di emergenza 112.

L’aggressione si è trasformata in una rapina: uno dei coinvolti, in sella ad uno scooter, ha sottratto il borsello con il portafogli prima di darsi alla fuga. Sul posto presenti gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato, agli ordini del Vice Questore Lara Cianciulli, che in breve, grazie anche alla collaborazione dei testimoni, sono riusciti a risalire al responsabile.

E’ stato rintracciato un 21enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, arrestato con l’accusa di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

Il giovane dopo le formalità di rito è stato portato in carcere.