Momenti di paura ieri nelle acque dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta per sette turisti cinesi, giunti per trascorrere qualche giorno di relax.

Il gruppo era partito dal porto di Scario a bordo di un’imbarcazione per una visita lungo la costa e probabilmente a causa di un’errata manovra è rimasta incagliata tra gli scogli presenti nei pressi della Grotta della Molara.

Immediato l’intervento degli uomini della Guardia Costiera di Scario, coordinata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro diretto dal Tenente di Vascello Samantha Losito, che hanno raggiunto l’imbarcazione mettendo in salvo gli occupanti.

I turisti sono stati trasferiti al porto di Scario, dove ad attenderli c’erano i sanitari del 118. Per loro, fortunatamente, solo tanto spavento.