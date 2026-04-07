Violenza a Salerno dove nei giorni scorsi in Piazza della Libertà è stato trovato un minorenne ferito.

Sul posto è intervenuta una Volante su segnalazione di alcuni passanti. La ferita sarebbe stata inferta con un’arma da taglio: il minorenne accusava dolore alla schiena e perdeva sangue.

In seguito è stato portato in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Le indagini della Polizia di Stato cercheranno di appurare eventuali responsabilità anche attraverso le immagini di videosorveglianza e capire se il giovane era coinvolto in una rissa.