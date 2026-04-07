La Polizia di Stato il 10 aprile celebrerà a Salerno il 174° anniversario della sua fondazione.

La cerimonia ufficiale si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, uno dei luoghi simbolo della città, affacciato sul mare e cuore della Salerno contemporanea.

All’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile, scolaresche e cittadini, in un momento di forte condivisione istituzionale.

La manifestazione sarà caratterizzata dal solenne schieramento dei reparti della Polizia di Stato e da un’esposizione di mezzi storici e moderni, testimonianza concreta dell’evoluzione e dell’impegno quotidiano profuso dalle donne e dagli uomini della

Polizia al servizio della collettività, oltre a stand informativi di ogni reparto e specialità della Polizia di Stato, dove poter interagire con i poliziotti presenti, chiedere consigli e partecipare ad attività interattive. Sarà inoltre presente un corner informativo dedicato all’app YouPol, strumento realizzato dalla Polizia di Stato per consentire ai cittadini di segnalare, anche in forma anonima, episodi di bullismo, spaccio di droga e violenza domestica, contribuendo attivamente alla sicurezza del territorio.

Nella stessa mattinata, dalle ore 8, sarà possibile donare il sangue attraverso l’autoemoteca dell’ADVPS Onlus – DonatoriNati Polizia di Stato.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra istituzioni e cittadinanza, finalizzata a promuovere e rafforzare la cultura della legalità, valore fondante dell’azione della Polizia di Stato.