Paura questa mattina all’ospedale di Vallo della Lucania.

Un uomo, ricoverato nel reparto di Medicina Generale, sarebbe precipitato dal quarto piano della struttura ospedaliera.

Immediato l’intervento dei medici che hanno prestato i primi soccorsi e disposto il trasferimento del paziente nel reparto di Rianimazione. In seguito all’impatto al suolo ha riportato diverse ferite, fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti sul posto i Carabinieri per ricostruire l’accaduto.