Violento scontro tra Tir in galleria sull’A2 a Sicignano. Feriti i conducenti

Violento scontro tra Tir in galleria questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 53 in direzione Sud nei pressi di Sicignano degli Alburni.

Per cause in corso di accertamento i due mezzi pesanti si sono scontrati e nell’impatto uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere. Si è reso dunque necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Eugenio Siena, e di quelli del Distaccamento di Eboli.

I due autisti, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale.

Rilievi del caso affidati agli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli. Presente il personale dell’Anas per ripristinare il tratto di galleria interessato dall’incidente.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

– Chiara Di Miele –