“Apprendiamo con grande meraviglia e stupore che in concomitanza con la festa di San Rocco, prevista a Sala Consilina per i giorni 24 e 25 agosto, l’Amministrazione comunale ha autorizzato lo svolgimento di una sagra in località Costantinopoli. All’interno di una cava nelle disponibilità del vicesindaco di Sala Consilina”.

È ciò che si legge su un comunicato stampa del gruppo di minoranza “Salesi”, a firma di Domenico Cartolano, in cui l’Amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, viene accusata di non essere al servizio dei cittadini.

“Essere parte di un’istituzione significa essere al servizio dei cittadini! – sottolinea Cartolano – Non significa conquista del potere per utilizzarlo solo ed esclusivamente per fini personali e lucrativi. Le feste patronali, religiose e rionali vanno rispettate ed incentivate perché appartengono alla storia ed alla cultura di un paese! Soprattutto quando le stesse feste patronali vengono inserite all’interno di un calendario degli eventi estivi stilato dall’amministrazione stessa, risulta quantomeno ‘curioso’ che un altro evento venga autorizzato in un sito nelle disponibilità del vicesindaco di Sala Consilina”.

“Il gruppo ‘Salesi’ non accetta e non accetterà mai – affermano infine – che l’arroganza e la presunzione, finalizzate al potere, calpestino e minimizzino la nostra storia e le nostre tradizioni! Noi useremo tutte le nostre energie per porre fine a questo squallore che offende la dignità di un paese intero”.

– Paola Federico –