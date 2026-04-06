Incidente stradale ieri sera sulla Via del Mare tra Agropoli e Castellabate.

Il violento scontro ha coinvolto una Ford Focus su cui viaggiava una coppia di coniugi del napoletano e una Mercedes Classe A guidata da un ragazzo di Pollica.

Tutti e tre sono rimasti feriti. La coppia è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale a Battipaglia, mentre il conducente della Mercedes al “San Luca” di Vallo della Lucania. Diversi i traumi riportati, ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, mentre il Soccorso Stradale Rega è intervenuto per la rimozione dei veicoli e il ripristino del tratto di strada scenario dell’incidente.