Attimi di paura alle prime ore del mattino a Sala Consilina, al confine del territorio con Teggiano, dove un’auto è finita nel fiume Tanagro.

Il tutto è accaduto intorno alle 2:30, quando un 23enne del posto stava percorrendo via Campiglie a bordo della sua auto e, per cause da accertare, ne ha perso il controllo uscendo fuori strada e finendo in acqua.

Proprio in quel momento si è trovato a passare sul posto un agente della Polizia Locale di Sala Consilina insieme ad un suo amico e, accortosi della vettura, non ha esitato a fermarsi e a prestare soccorso al malcapitato. I due si sono gettati in acqua, hanno forzato la portiera e sono riusciti ad estrarre il giovane dal veicolo.

Il 23enne fortunatamente ha riportato soltanto qualche lieve ferita e per lui non è stato necessario recarsi in ospedale. La prontezza di riflessi dell’agente fuori servizio ha dimostrato che l’impegno verso il proprio lavoro non ha orario e soprattutto che intervenire tempestivamente in una situazione di pericolo ha evitato che l’accaduto potesse avere conseguenze peggiori.