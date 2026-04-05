Ruba valigia in treno. I carabinieri bloccano la sua fuga alla Stazione di Vallo Scalo
Ruba una valigia su un treno proveniente da Milano e poi tenta la fuga alla Stazione di Vallo Scalo ma viene bloccato.
E’ quanto accaduto ieri quando un giovane, dopo aver rubato il bagaglio di una passeggera, è sceso dal treno a Vallo Scalo tentando di far perdere le tracce.
I Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, allertati ad intervenire, lo hanno intercettato e portato in caserma.
La valigia è stata restituita alla proprietaria mentre il ladro è stato trasferito in carcere a disposizione della Procura.