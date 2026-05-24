Violento scontro tra auto e moto sulla SS18 ad Omignano. Ragazzo ferito
Uno scontro tra auto e moto si è verificato ieri sera ad Omignano sulla SS18 in località Cerreta.
Nell’impatto tra un’Alfa Romeo e una moto un centauro 34enne è stato violentemente sbalzato sull’asfalto riportando gravi ferite.
Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e della Misericordia che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Vallo della Lucania.
I Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica.