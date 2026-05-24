È stata una serata di festa per la New Kodokan Lucania che ha premiato i suoi atleti per gli eccellenti risultati raggiunti nella scorsa stagione sportiva.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta presso il Centro Sportivo di San Pietro al Tanagro e sono stati premiati i giovani che sono riusciti a conquistare i gradini più alti del podio ai Campionati Italiani per le discipline di Judo, Lotta e Pankration e coloro i quali hanno indossato la maglia Azzurra.

A ricevere le onorificenze per l’Eccellenza Sportiva 2025 sono stati Ilaria Lucia, Cristian Coviello, Chantal Potenza, Angelo Colombo, Loris Varuzza, Michele Botta, Michael Soldi, Eugenio Parasyuk, Francesco Bruno, Andrea Soccodato, Emilio Curcio, Aurora Leone, Ludovica Ricotta, Gerardo Cafaro, Giuseppe Morena, Alessio Soccodato, Vincenzo Mastroberti, Nazar Parasyuk, Antonio Soccodato, Antonio Pio Marmo, Davide Morena, Alessia Amendola e Viki Amendola.

“E’ una cerimonia consolidata e ogni anno abbiamo un atleta in più – spiega il Direttore sportivo Pietro Amendola – Quest’anno premiamo 23 atleti, tra cui anche gli Azzurri, che hanno conseguito una medaglia in un Campionato Italiano di Federazione non organizzato da Enti di Promozione Sportiva. Questa cerimonia coincide con la 39^ edizione del Torneo Internazionale Città Vallo di Diano riservato alla classe giovanile e abbiamo qui 160 piccoli atleti che si alterneranno sul tatami. Tutto questo in preparazione del quarantennale sia del Torneo che della società. Come società è un obbligo gratificare i ragazzi che sono impegnati tutti i giorni sul tatami e non sempre sono ricompensati dal risultato sportivo. Non sempre si raggiunge l’obiettivo della medaglia”.

Come spiegato da Amendola la Società è a cavallo tra due regioni ed ha due sedi operative, una nel piccolo centro del Vallo di Diano e una a Brienza. Per questo gli atleti gareggiano sia con la New Kodokan che con la Kodokan Lucania.

Erano presenti alla cerimonia il Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM per la Basilicata Giuseppe Attico, il Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, i sindaci di Sant’Arsenio ed Atena Lucana Donato Pica e Luigi Vertucci, Carmelo Bufano, sostenitore di Città Vallo, e Francesco Bellomo in rappresentanza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Durante la cerimonia, oltre a tutti i presenti, è stato consegnato un riconoscimento anche ad Annamaria Lotierzo della redazione di Ondanews per aver seguito gli atleti nel corso dell’anno.

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