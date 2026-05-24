Decreto carburanti fino al 6 giugno ma gli sconti delle accise sul gasolio sono dimezzati
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell‘ultimo decreto varato dal Consiglio dei Ministri recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali”, lo sconto sulle accise del gasolio viene dimezzato passando da 24,4 a 12,2 centesimi di euro al litro.
Il decreto proroga i tagli sui prezzi fino al 6 giugno e le accise sul gasolio passano da 472,90 a 572,90 euro per mille litri, mentre restano invariate quelle sulla benzina (622,90 per mille litri).
Lo sconto sul prezzo del diesel alla pompa scende a 12,2 centesimi di euro al litro e rimane invariato per la benzina a 6,1 centesimi di euro.
E’ per questo motivo che il prezzo medio del gasolio sulla rete nazionale al self supera in molti casi i 2 euro al litro.