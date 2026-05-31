Le strade di Eboli continuano ad essere scenario di incidenti. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto questa mattina sulla SS18 in località Santa Cecilia.

Nello scontro, le cui cause saranno da accertare dopo i rilievi, sono rimaste coinvolte una moto e un’automobile.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Capaccio e della Pubblica Assistenza VOPI, postazione di Eboli, insieme all’automedica.

Un 28enne e una 26enne, di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, sono rimasti feriti nell’impatto sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice rosso a causa dei traumi riportati.