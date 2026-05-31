Batte la testa durante una partita di calcio e finisce in ospedale.

E’ quanto successo ieri a Laurino durante un momento di spensieratezza e gioco tra amici. Pare che il 22enne abbia battuto violentemente la testa contro il muretto che delimita il campo di gioco.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane al “San Luca” di Vallo della Lucania dove è ricoverato in coma farmacologico.