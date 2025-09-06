Un grave incidente tra due veicoli si è verificato nella serata di ieri al Bivio di Acquavella, a Casal Velino.

Per cause da accertare una Mercedes e una moto si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria stradale. Ad avere la peggio è stato il centauro, il quale a causa del violento impatto è stato sbalzato dalla sella per alcuni metri ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

Per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul posto per i rilievi necessari sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri.